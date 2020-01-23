Haberler » Güncel » Sağlık Bakanlığı: Çin Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu - Haber

Sağlık Bakanlığı: Çin Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu

SAĞLIK Bakanlığı, Çin'de görülen 'Koronavirüs' nedeniyle, Çin'e ait havayolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferlerinin durdurulduğunu, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını açıkladı.

23.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:48Sağlık Bakanlığı: Çin Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu

SAĞLIK Bakanlığı, Çin'de görülen 'Koronavirüs' nedeniyle, Çin'e ait havayolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferlerinin durdurulduğunu, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de görülen 'Koronavirüs' nedeniyle dün Bakanlıkta toplanan Bilim Kurulu'nca, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır" denildi.

ANKARA,



Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:46  Gaziosmanpaşa'da yangın (1)
20:45  Şırnak'tan İdlib'e 2 TIR'lık insani yardım
20:44  Yüzlerce kuşun toplu uçuşu dikkati çekti
20:43  Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor
20:42  Çöplükte bulunan engelli köpek hayvan hastanesinde tedaviye alındı
23.01.2020 20:55:30