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Sağlık Bakanlığı: Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenler ceset torbası ile defnedilecek

Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı. Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak yeni önlemleri belirledi

21.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:45
Sağlık Bakanlığı: Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenler ceset torbası ile defnedilecek
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı.

Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Dünya

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