Sağlık Bakanlığı: Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenler ceset torbası ile defnedilecek
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı. Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak yeni önlemleri belirledi
21.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:45
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı.
Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi.
Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Dünya