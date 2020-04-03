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Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ilk kez il bazlı ölüm sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. İstanbul can kaybının en çok olduğu il olurken, Adana, Sakarya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Konya'daki ölü sayısı da dikkat çekici.

03.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını belirten Bakan Koca, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. 69 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de kornavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre vaka ve vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı

EN ÇOK CAN KAYBININ OLDUĞU İL İSTANBUL

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul , Ankara, İzmir, Konya olurken, en çok can kaybının olduğu iller ise İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli olarak sıralandı. Türkiye'de şu anda sadece 25 ilde can kaybı yaşanmadı. Hayatını kaybedenlerin %80'i 60 yaş üstü oldu.

PEKİ HANGİ İLDE KAÇ CAN KAYBI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başında illerdeki vaka sayılarını açıklamıştı. Bugün ise ilk kez il bazlı ölüm sayılarını verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından can kaybının dağılımını gösteren harita da kamuoyu ile paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre vaka ve vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı

İşte illerin can kayıpları:

İstanbul 210

İzmir 27

Ankara 11

Edirne 3

Tekirdağ 2

Çanakkale 3

Balıkesir 6

Bursa 8

Sakarya 4

Kocaeli 14

Zonguldak 12

Manisa 2

Denizli 3

Muğla 5

Uşak 4

Kütahya 1

Eskişehir 5

Afyonkarahisar 1

Isparta 2

Antalya 4

Adana 4

Osmaniye 2

Karaman 1

Yozgat 3

Sivas 1

Kayseri 4

Konya 11

Bartın 1

Karabük 1

Çankırı 1

Çorum 1

Amasya 1

Kırıkkale 1

Ordu 1

Samsun 4

Sinop 3

Giresun 3

Trabzon 9

Bayburt 1

Erzincan 2

Elazığ 1

Rize 3

Gaziantep 1

Kahramanmaraş 1

Şanlıurfa 1

Adıyaman 2

Malatya 5

Elazığ 1

Diyarbakır 2

Batman 1

Mardin 4

Kars 2

Van 2

Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Etiketler: Fahrettin Koca, İstanbul, Kocaeli, Güncel

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Fahrettin Koca, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı

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