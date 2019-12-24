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Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Açıklaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen "Jeotermal Kaynaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri İzinlendirme ve İşletilme Çalıştayı"nda konuşan Prof. Dr. Hilmi Ataseven, "Fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında herkes her yerde her şeyi yapmasın.

24.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:50 Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Açıklaması
Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen "Jeotermal Kaynaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri İzinlendirme ve İşletilme Çalıştayı"nda konuşan Prof. Dr. Hilmi Ataseven, "Fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında herkes her yerde her şeyi yapmasın. Böyle olursa birincisi insan kaynakları, tıbbi cihazlar ve diğer kaynaklar kötüye kullanılmış oluyor ikincisi de suistimal ediliyor" dedi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda ciddi bir altyapı ve birikimi olduğunu belirten Ataseven, "Bakanlık olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini güzel şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Fizik tedavi ve rehabilitasyonla ilgili bir seviyelendirme çalışması yapıyoruz. Arkadaşlarımız belli bir aşamaya getirdiler. Yakın zamanda sağlık hizmetleriyle bunu paylaşacağız"diye konuştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise jeotermalin Kırşehir için Allah vergisi bir kaynak olduğunu ifade ettiği konuşmasında,"2016 yılından itibaren çalışmalara başladık. YÖK tarafından ilk etaptaki 5 pilot üniversite arasına girdik. Jeotermalin kullanıldığı 6 projeyi hazırladık. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi üniversitemizin garantörlüğünde hayata geçiriliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulumuzda hem yüksek lisans hem de lisans programımız iki yıldır açık. Öğrenci yetiştiriyoruz"dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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