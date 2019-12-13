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Sağlık Bakanlığı, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

SAĞLIK Bakanlığı, kış aylarında artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunuldu.

13.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:48Sağlık Bakanlığı, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

SAĞLIK Bakanlığı, kış aylarında artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Bacalar mutlaka düzenli olarak temizletilmeli, eski borular kullanılmamalı. Lodoslu havalarda soba ve ısıtıcı yakılmamalı. Sobalar aşırı doldurulmamalı ve sobanın yandığı odada uyunmamalı" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, soba, şofben ve baca zehirlenmelerinin kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtildi. Güneybatıdan esen 'lodos' nedeniyle her yıl onlarca kişinin özellikle sobadan olmak üzere karbonmonoksit gazı ile zehirlendiğinin ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:

"Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması gibi nedenlerle meydana gelir. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi gibi belirtileri vardır ancak aynı zamanda uykuya sebep olduğu için bu belirtiler çoğunlukla fark edilememektedir."

'SOBANIN YANDIĞI ODADA UYUNMAMALI'

Açıklamanın devamında karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bazı tedbirler alınması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kullanılan her türlü ısıtma cihazı ve şofbenlerin kalite belgesi ve garanti sürelerine dikkat edilmeli. Bacalar mutlaka düzenli olarak temizletilmeli, eski borular kullanılmamalı. Baca giderlerinin duvardan yatay olarak değil çatıdan dikey olarak çıkmalı. Lodoslu havalarda baca gideri nizami olsa bile soba ve ısıtıcı yakılmamalı. Aspiratör, kombi, şofben aynı bacaya bağlanmamalı. Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada uyunmamalı. Isıtıcılar uyumadan önce mutlaka söndürülmeli. Soba ve şofbenlerin bulunduğu alanlar sık sık havalandırılmalı. Mutlaka menfez takılmalı, menfezler kesinlikle kapatılmamalı."



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Kaynak: DHA

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