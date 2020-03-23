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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.

23.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:34
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye 'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Sağlık

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