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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 10.30'da toplanacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 10.30'da toplanacak.

13.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:18
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 10.30'da toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 10.30'da toplanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel

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