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Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testi sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir

SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs testi yaptıran kişilerin, sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceği duyuruldu.

20.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:49
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testi sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir

SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs testi yaptıran kişilerin, sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabilir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel

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