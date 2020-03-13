Menü
Haberler ›› Sağlık ››Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı - Haberler

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı

Koronavirüsün Türkiye'de de etkisini göstermeye başlamasından sonra Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde koronavirüs hastalarının başvurabileceği 25 hastanenin isimlerini açıkladı.

13.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:51

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs Türkiye 'de de etkisini göstermeye başladı. Ülkemizde vaka sayısının ikiye yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Dünya genelinde 4 bin 700'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Politikaları Kurulu, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitime 1 hafta ara verdi, üniversitelerde 3 hafta tatil edildiği açıklandı. Spor müsabakaları içinse nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynatılma kararı verildi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları hastalığa karşı uyarırken, yeni tip koronavirüs belirtilerinin, solunum yolları hastalıklarına benzer; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı.

TEDAVİSİ ÖZEL HASTANELERDE YAPILAMIYOR

Yeni tip koronavirüs'ün teşhis ve tedavisi özel hastanelerde yapılamıyor ve pandemi ilan edilen koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa nereye başvuracaklar?

HANGİ HASTANELERE BAŞVURULABİLİR?

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, yayınladığı liste ile Türkiye genelinde koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri açıkladı.

İşte o hastaneler;

- Adana Şehir Hastanesi

- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ankara Şehir Hastanesi

- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Bursa Şehir Hastanesi

- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Eskişehir Şehir Hastanesi

- Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Isparta Şehir Hastanesi

- Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Kayseri Şehir Hastanesi

- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Yozgat Şehir Hastanesi

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Etiketler : Şehir Hastanesi, Türkiye, Sağlık, Güncel

Paylaş
Yorumlar (12)
OSMAN:öbür şehirlerde nasıl anlaşılacak hastalık
Cevap Yaz 0 0
DOC.DR. FAHRİ YAVUZ:İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden kesin kapar zaten böyle pis bir hastane daha görmedim
Cevap Yaz 0 0
...:konya da virüs olsa ne olur, sağlık ocağına gider antibiyotik yazdırırlar.
Cevap Yaz 1 9
KONYA NEREDE:En fazla oy u Konya dan alıp Konya nın listede olmaması çok ilginç. Lafta Büyükşehiriz.
Cevap Yaz 7 9
...:hızlı trene bin herkese bulaştır (nankör olmayan ve mantıklı insan görüşü)
0 0
SMMM:MANTIĞINIZ OYDAN ÖTEYE GİDEMİYO DİMİ. AZCIK MANTIKLI DÜŞÜNÜRSEN ULAŞIMIN KOLAY OLDUĞU BÖLGELERE 1 TANE KOYMUŞLAR. ALTINIZA HIZLI TREN KOYDULAR GİT ANKARAYA ESKİŞEHİRE NEREYE İSTERSEN. NANKÖR
8 3
KOYUN:Burada koyun çok olunca reis isterse her yere gideriz kafasında olduklarından koymamışlardır
6 13
BU NE YA.:ya. arkadaş. corona virüs ile yatar-kalkar olduk ha. bu ne ya. sanki bana bi faydası var. bu koronamı zoronamı benim karnımı doyurmuyo kardeşim. gidin başka kapıya ya.
Cevap Yaz 14 7
AZRAİL:ÖLÜM VAR ÖLÜM. ÖLÜNDE GÖRÜN....
10 10
K.MARAŞ:Maraş büyükşehir. nüfus 1. 2 milyon yüz binden fazlada suriyeli var burda yapılmıyor. ak parti 8 vekilin 7 si sizden.
Cevap Yaz 6 9

Manşet 

Haberler

Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Haberler
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Haberler
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Haberler
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu