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Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu

Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralını" uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin resmi sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

11.03.2020 07:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 07:57

Sağlık Bakanlığı sosyal medya üzerinden koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bakanlık yaptığı paylaşımda, 14 günlük süreçte yapılması ve uyulması gerekenleri sıraladı.

"BELİRTİNİZ YOKSA BİLE EVDEN ÇIKMAYIN"

Bakanlık tarafından yayınlanan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.

"AYRI TUVALET VE BANYO KULLANIN"

Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan paylaşımda, evde yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:

"Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."

ATEŞ, ÖKSÜRÜK, SOLUNUM SIKINTISI

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takılması gerektiği belirtilen paylaşımda, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine işaret edildi.

Yeni koronavirüs hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi 'hsgm.saglik.gov.tr' ve bakanlığın sosyal medya hesaplarının takip edilmesi istenildi.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı
Etiketler : Sağlık, Güncel

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Yorumlar (3)
DELİDİR AMA!:Abicim , bizim hela tarlanın öbür ucunda . Çimdiğimiz yer de evin içinde de öyle şehirdekiler gibi yukardan akan suyumuz yok . Helkelerde su ısıtıp , su kabağıyla su döküyoruz , sizin lif dediğiniz şey de soğan torbalarından yaptığımız sürtünecekler kullanıyoruz . . . . . . . Bu yazımı Avrupa''nın kıskandığı güzelim ülkemden yazıyorum . Bilgilerinize . Anlamadığınız kelimeler olursa , googleye sorabilirsiniz
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..........:Eller bol su ile yıkanmalı kolonya ile el yüz temizlenmeli! Tuvaletlerde sabunun yanısıra dezenfekte ilacı bulundurulmalı. Bol bol turunçgiller,soğan ve sarımsak tüketilmeli özellikle başımızı ve ayaklarımızı üşümemeliyiz!
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RİZELİ:bizim evde banyo tuvalet birdir nasıl ayrı banyo ayrı tuvalet kulanalım sizin gibi her odamızda banyo tuvalet yok bakan bey
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