Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten can kaybı 812 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 24 bin 900 testten, 4 bin 117'sinin pozitif çıktığını, 87 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 812'ye yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 24 bin 900 testten, 4 bin 117'sinin pozitif çıkarken, 87 hasta yaşamını yitirdi, 264 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 492, toplam entübe olan hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı ise bin 846 olarak belirtildi.

Kaynak: DHA