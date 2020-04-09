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Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten can kaybı 908 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sının pozitif çıktığını, 96 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini duyurdu.

09.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:43
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsten can kaybı 908 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sının pozitif çıktığını, 96 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; bugün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sı pozitif çıkarken, 96 hasta yaşamını yitirdi, 296 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe olan hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 olarak belirtildi.

BAKAN KOCA: VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞME EĞİLİMİNDE

Bakanlığın paylaştığı verileri Twitter hesabından da duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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