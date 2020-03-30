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Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.

30.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:18
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.
Bugünkü test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı 1610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler
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