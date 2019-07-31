Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/4 tercih kılavuzu yayımlandı! 2019 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan KPSS 2019/4 sınavı sonrası tercih kılavuzu da yayımlandı. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Tercih işlemleri ne zaman başlıyor, ne zaman son bulacak? KPSS 2019/4 tercihleri nasıl yapılacak?

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS 2019/4 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar tercih işlemlerini 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri arasında yine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. İşlemler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU…

GELİŞMELER NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Söz konusu atamalara ilişkin duyurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebilecek.

ÖSYM'NİN DUYURUSU

KPSS 2019/4 tercih işlemleri ile ilgili ÖSYM'nin yaptığı açıklama şöyle: ''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.''