Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları

Sağlık Bakanlığı yıl içerisinde kadroya alacağı 29 bin 689 personel için ilk etabı başlattı ve mülakatsız 12 bin işçi alacağını duyurdu. Alım için gerekli kılavuz, kadro ve şartlar ilerleyen zamanda Sağlık Bakanlığınca ilan edilecek. Peki, 2019 yılının ilk etabı olan 12 binlik ilan ne zaman yayımlanacak?

MEMUR ALIMI İLANLARI

12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Önceki yılarda daha erken yayınlanan işçi temini ilanı, 2019 yılında gecikti. Adaylar ise merakla Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek haberi bekliyor.2019 yılı sonuna kadar merkezi atama ile 29 bin 689 kamu personeli ataması yapılacak. Söz konusu rakam, Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylandı. Beklenen atamaların 12 binlik ilk etabı ise Haziran ayının içinde yapılacak. İddialara göre atamaların seçimden sonra yapılacak.

KILAVUZ ÖSYM'NİN SAYFASINDA YAYINLANACAK

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin atama için kılavuz, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 'nda bulunuyor ve ilanın ÖSYM resmi sayfasında yayımlanması ve tercih başvurularının alınması bekleniyor.Sağlık Bakanlığı personel temini kılavuzunun 25-28 Haziran tarihleri arasında yayımlanması ve başvuruların başlaması bekleniyor.