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Sağlık Bakanlığı'ndan 5 yeni kamu spotu

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu hazırladı.

14.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:51
Sağlık Bakanlığı'ndan 5 yeni kamu spotu

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu hazırlandığı belirtildi. Hazırlanan filmlerde mümkün olduğunca evde kalınması, sosyal mesafeye riayet edilmesi, maske takılması gibi uyarıların yanı sıra kronik hastalığı olanların daha da dikkatli olması konusunda hatırlatmalar yapıldığı kaydedildi. 'Sosyal mesafe', 'evde kal', 'izolasyon', 'maske', 'kronik hastalıklar' konularında ayrı ayrı hazırlanan kamu spotları bakanlık tarafından paylaşıldı.

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ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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