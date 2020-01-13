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Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması

SAĞLIK Bakanlığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyrinin takip edildiğini, satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarında kullanılmasının mümkün olmadığını ve vatandaşların endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmadığını açıkladı.

13.01.2020 23:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:03Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması

SAĞLIK Bakanlığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyrinin takip edildiğini, satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarında kullanılmasının mümkün olmadığını ve vatandaşların endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan ve yorumlar sonrasında konunun tam olarak anlaşılması için açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Endoskopi ve kolonoskopi esnasında kullanılan propofol etken maddeli anestezi ilacının belirlenmiş serileri ile ilgili olarak daha önceden TİTCK tarafından kurumun internet sitesinde sağlık çalışanlarına yönelik duyurular ilan edilmiştir. 9 Ocak 2020 tarihli resmi yazıda da İl Sağlık Müdürlüklerine daha önceden yapılmış uyarılar hatırlatılarak, İlaç Takip Sistemi üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir" denildi.

İlaç Takip Sistemi ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açılamada, şu ifadeler yer aldı: "İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyri takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından, vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır."

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,



Sağlık Bakanlığı, Güncel

Kaynak: DHA

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