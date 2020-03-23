Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesine 230 ton çamaşır suyu bağış! - Ekonomi

Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesine 230 ton çamaşır suyu bağış!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) salgınının ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla verilen ortak mücadeleye, kurumsal bir vatandaş olarak katkı sağlamayı görev kabul eden Unilever, Sağlık Bakanlığı'na 230 ton çamaşır suyu bağışı yaptı.

23.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:13
Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesine 230 ton çamaşır suyu bağış!

Çamaşır suyu yüklü 10 TIR, Unilever Türkiye'nin Konya'daki fabrikasından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla ilgili merkezlere teslim edilmek üzere yola çıktı. Bağış ile, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen hastanelerin hijyen gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz bu zor dönemde gösterdikleri insanüstü mücadeleyi toplumun her kesimi gibi alkışladıklarını kaydetti. Markaları, ticari operasyonları ve ilişkileri aracılığıyla, toplumda her zaman olumlu etki yaratmayı amaçlayan bir şirket olarak her zaman sorumluluk almaya hazır olduklarını kaydeden Eskin Yılmaz: "Toplumun her kesiminin hijyen gereksinimleri için yanında olmak, Domestos çamaşır suyu markamızın marka amacını oluşturuyor. Bu marka amacından yola çıkarak, sağlık çalışanlarımızın mücadelesine hijyen gereksinimleri konusundaki ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkıda bulunarak destek olmak istedik. Bunun için Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız başvuru süratle kabul edildi. Bunun üzerine 230 ton Domestos çamaşır suyunun T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılması için hemen gerekli çalışmaları başlattık. Bu süreçte ürünlerin üretimi ve sevkiyatı konusunda büyük bir özveriyle çalışan tüm fabrika çalışanlarımıza da teşekkür etmeyi bir borç biliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Unilever, Ekonomi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek Ekonomi
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Ekonomi
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Ekonomi
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ekonomi
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Ekonomi
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu Ekonomi
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor Ekonomi
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Ekonomi
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi Kilim Mobilya Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretime ara verdi - Ekonomi Akbank'tan 4 maddelik önlem paketi - Ekonomi Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar - Ekonomi Corona virüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi - Ekonomi Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı - Ekonomi Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! - Ekonomi Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum - Ekonomi
Loading