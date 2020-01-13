Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu (2)

'İLAÇLA İLGİLİ DAHA ÖNCE DE BİLDİRİM OLMUŞ'

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın kullanımını yasakladığı ilaçla ilgili açıklama yaptı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı da olan Prof. Dr. Nursel Şahin, ilaçla ilgili bakanlık tarafından bildirimde bulunulduğunu açıkladı.

Bir anestezik ilaç olan 'Dormofol' adlı ilacın, aslında 'propofol' denilen farmakolojik bir ajan olduğunu belirten Prof. Dr. Nursel Şahin, bu ilacın anestezinin her aşamasında kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Şahin, "Anesteziyi başlatırken, devam ettirirken minimal girişimlerde ya da yoğun bakımlarda da bizim, yani anestezide geniş alanda kullandığımız intravenöz anestezik dediğimiz bir ajan. Çok üzücü tabi böyle bir haberi almak. Çünkü hastalarımıza zarar vermemek bizim iyi hekimlik kuralları içerisinde en temel ilkemiz. Biz de güvenli ilaçlar ve ortamlarda hastamızın güvenliğini en üst düzeyde tutarak hizmet vermek istiyoruz. Eminim arkadaşlarımız da öyle yapmışlardır" diye konuştu.

'HERKES TEDİRGİN OLDU'

Prof. Dr. Şahin, "İlaçla ilgili, eylül ya da ekim ayında Bakanlık tarafından bildirimde bulunulmuş, bu serilerle ilgili. Zaman zaman yan etkilerin daha fazla görüldüğü durumlarda geri bildirim yapılır. Bakanlık tarafından da o seriler durdurulur ve incelemeye tabi tutulur. Tabi Isparta'daki olay çıkınca 81 vilayete durdurma ve toplatılma yazısı çıktı. Şu anda arkadaşlarımızın hepsi tedirgin oldu tabi. İlacı kullanan anestezi hekimleri ya da mevcut sağlık kurumları ister kamu, ister özelde. Tabi ki hastalarımız da" dedi.

Sosyal medyada da ilacın isminin değiştiğini, endoskopik işlemin yapılmaması gerektiği gibi haberleri okuduklarını belirten Prof. Dr. Şahin, şöyle konuştu:

"İşlemin tabi ne aşamada, nasıl olduğu konusunu bilmiyoruz. Olay ortaya çıkınca Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliği ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğü hemen bir soruşturma başlatmış. Savcılığa da intikal ettirilmiş durumda. Dolayısıyla otopsi yapılıp, analizler sonuçlanıncaya kadar herhangi bir açıklama yapamayacaklarını söylediler. Biz de o nedenle olay hakkında çok bilgilenmiş değiliz."

KATKI MADDESİ YUMURTA AKI İÇERİSİNDE KORUNAN BİR İLAÇ

Zaman zaman bu ilaç hakkında bu tür bildirimler çıkabildiğini aktaran Prof. Dr. Şahin, "Bu seride gerçekten üretim zamanında bir sıkıntı mı olmuştur, ilacın kendisinden mi kaynaklıdır, uygulamadan mı kaynaklıdır bilemiyoruz. Ama ilacımızın bir özelliği var, katkı maddesi yumurta akı içerisinde korunan bir ilaç. Dolayısıyla özen göstermediğimiz zaman enfeksiyon etkenlerinin hızla çoğaldığını biliyoruz. Dolayısıyla şu anda bir açıklama yapmadığı için yetkili kurullar biz de bir şey söylemiyoruz" dedi.

İlaçla ilgili Türkiye Anestezi Derneği sayfasından da bir duyuru yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Analizlerin sonuçları çıkıncaya, soruşturma aydınlatılıncaya kadar şimdilik bu ilacı kullanmamak, elimizdeki ilaçların iade edilmesi konusunda uyarılarda bulunabiliyorlar. Vem İlaç Sanayi'nin bir ürünü Promofol. Yanında başka ilaçlar kullanılmış mıdır, ilacın dozajı, kullanımı, uygulanmasıyla mıdır henüz hiçbir bilgiye ulaşmış değiliz. Yetkililer de şu ana kadar bir açıklama yapmış değil" diye konuştu.