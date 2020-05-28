SAĞLIK BAKANLIĞI PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ'NİN YAPIM AŞAMASININ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşamasının ve içinin hızlandırılmış videosunu paylaştı.

28.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:17
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşamasının ve içinin hızlandırılmış videosunu paylaştı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Sağlık Bakanlığı, yarın açılması planlanan hastanenin yapım aşamasının ve içinin yer aldığı hızlandırılmış bir video paylaştı. Görüntülerde inşaat alanındaki işçilerin ve iş makinelerinin çalışması yer aldı. Ayrıca bin 8 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanan hastanenin odalarının görüntüleri de paylaşıldı. SAĞLIK BAKANLIĞI PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ’NİN YAPIM AŞAMASININ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sancaktepe, Güncel, Haber

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