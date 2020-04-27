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SAĞLIK BAKANLIĞI RUSYA'DAKİ TÜRK VATANDAŞI İÇİN AMBULANS UÇAK GÖNDERDİ

SAĞLIK BAKANLIĞI RUSYA'DAKİ TÜRK VATANDAŞI İÇİN AMBULANS UÇAK GÖNDERDİİbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) - Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu Türkiye'ye getirmek için ambulans uçak gönderdi.

27.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:34
SAĞLIK BAKANLIĞI RUSYA'DAKİ TÜRK VATANDAŞI İÇİN AMBULANS UÇAK GÖNDERDİ
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) - Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu Türkiye'ye getirmek için ambulans uçak gönderdi.
Koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da kalan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu aniden rahatsızlandı. Rusya'da bir hastanede tedavi altına alınan Seyithanoğlu'nun akciğerlerinde hava biriktiği anlaşıldı. Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Haluk Hasan Seyithanoğlu, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek buradan alınıp tedavisinin Türkiye'de devam edilmesi talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından talebi olumlu karşılanan 24 yaşındaki Türk vatandaşı için Moskova'ya ambulans uçak gönderildi.
SON HAZIRLIKLAR YAPILDI
Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu almak için Moskova'ya gidecek ambulans uçak Rusya seferi öncesi Atatürk Havalimanı'nda son hazırlıklarını yaptı. Uçağın son hazırlıkları Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. Ambulans uçakta görevli Doktor Fatih Albayrak, sağlık malzemelerini kontrol ederken, uçağın kaptan pilotu Adnan Özdemir de 2,5 saat sürecek Rusya yolculuğu öncesi uçuş kontrollerini tamamladı. Uçak Rusya'da bulunan 24 yaşındaki Türk vatandaşını almak üzere saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.
"DÜNYANIN HER YERİNDEN HASTA TAŞIYORUZ"
Ambulans uçak doktoru Fatih Albayrak, '24 yaşındaki erkek Türk vatandaşı hastamız Moskova'da akciğerlerinde hava birikmesi nedeniyle hastanede tedavi altında. Hastamız Sağlık Bakanlığımıza Türkiye'ye transferi için müracaatta bulunmuş. Şuan hastamızı almaya gidiyoruz. Sağlık Bakanlığı bize şu ülkede şu hastamızı şu şartlarda Türkiye'ye getirilmesini istiyor, biz de getiriyoruz. Dünyanın her yerinden hastamızı taşıyoruz" dedi.
"GÖREVİMİZ BUNU GEREKTİRİYOR"
Rusya seferinin kaptan pilotu Adnan Özdemir ise şunları söyledi, 'Uçuş haberi geldikten sonra gerekli izinler alınıyor, planlar hazırlandıktan sonra hazırlığımız yaklaşık bir saat sürüyor. Medikal ekipten onay geldikten sonra havalanıyoruz. Normal şartlarda sadece maske takıyoruz. Koronavirüslü bir hasta olunca özel kıyafetler giyiyoruz. Biraz şartlar zor ama bizim görevimiz bunu gerektiriyor" diye konuştu. SAĞLIK BAKANLIĞI RUSYA’DAKİ TÜRK VATANDAŞI İÇİN AMBULANS UÇAK GÖNDERDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, Güncel, Haber
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