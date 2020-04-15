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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 518olduğunu açıkladı.

15.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:15
Sağlık Bakanlığı:
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 518olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 15 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 518'e yükseldiğini bildirdi. Açıklamaya göre bugün 34 bin 90 test yapılırken, 4 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 69 bin 392 olurken, bugün iyileşen 875 kişi ile birlikte toplam 5 bin 674 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 52 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 820 kişi oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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