Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde" "875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674...

15.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:22
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
"Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde"
"875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi"
ANKARA - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 518olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 15 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 518'e yükseldiğini bildirdi. Açıklamaya göre bugün 34 bin 90 test yapılırken, 4 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 69 bin 392 olurken, bugün iyileşen 875 kişi ile birlikte toplam 5 bin 674 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 52 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 820 kişi oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanlığı: ’Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti’

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Rus psikolog koronavirüs karşısındaki en kırılgan grubu paylaştı Haberler
Rus psikolog koronavirüs karşısındaki en kırılgan grubu paylaştı
Haberler ›› genel ››Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti' - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:44: Erzurum'da polisin denetimleri ve maske dağıtımı devam ediyor - Haberler 20:43: Rus psikologa göre koronavirüs karşısındaki en kırılgan grup hastalanmayacağını düşünenler - Haberler 20:43: Karantina süresi biten 201 kişi evlerine gönderildi - Haberler 20:39: Kumaşı sanata çeviren eller şimdi maske üretiyor - Haberler 20:33: Nehre giren vatandaş akıntıya kapılıp kayboldu - Haberler 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi 19:48: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı 19:48: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı - Haberler 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu