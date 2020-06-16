Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 842'a yükseldiğini açıkladı.

16.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:34
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 842'a yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 842'e yükseldi. Bugün toplam 46 bin 800 test yapılırken, bin 467 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 181 bin 298 oldu. Bugünkü bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 153 bin 379'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 303, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 732 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının binin üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz" dedi.
(İHA) Sağlık Bakanlığı: ’Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti’

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Güncel, Haber

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