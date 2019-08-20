Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri son gün ne zaman?

KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemi için yarın son gün! Adaylar tercihlerini yaparken, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel temini tercih kılavuzundan yararlanacak. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2019…

TERCİH İŞLEMLERİNDE SON GÜN 21 AĞUSTOS!

Sağlık Bakanlığının, en az lise mezunu personel alımı ilanı için tercihler 7-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS-2019/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

KPSS ŞARTI ARANIYOR

Adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu üzerinden pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri ve sınav sonucu takibi ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresine üzerinden yürütülebilecek. Tercihler, "ADAY İŞLEMLERİ" alanından T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL TEMİNİ 2019 TERCİH İŞLEMİ...

GENEL BİLGİLER

1.1 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.2 Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

1.3 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

3. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

4. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.