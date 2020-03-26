Sağlık Bakanlığı tarafından Ege'ye Kovid- 19 ile mücadele kapsamında 1000 tanı kiti

Ege Üniversitesi Hastanesinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları için Bakanlık tarafından 3 bin N-95 maske, binkoruyucu tulum ve diğer malzemeler çalışanların kullanımına sunuldu. İhtiyaçlar beş günlük ve haftalık periyodlarla karşılanacak.

Ülke çapında küresel salgına karşı büyük bir mücadele yürütüldüğünü söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,"Bölgemin en köklü ve en donanımlı üniversitesi olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğindeve Sağlık Bakanlığı eşgüdümünde gece-gündüz büyük bir özveri ile hizmet veriyoruz. Bu zorlu süreçte sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk arttı.Görevleri gereği en büyük riskleri sağlık çalışanlarımız göğüslüyorlar. Çünkü onlar hastalarla doğrudan temas gerektiren bir mesleği icra ediyorlar. Sağlık Bakanlığımız olası her türlü tedbirleri alıyor. Bu kapsamda üniversitemize gerekli olan malzemeler gönderilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığımıza hastanemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi olarak Kovid-19 ile mücadelede başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere diğer tüm çalışanlarımız ile birlikte devletimizin her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Devletimizin bu süreçte yaptığı tüm çağrılara destek vereceğiz." diye konuştu.

RektörBudak, "Kovid- 19 ile mücadele kapsamında tanı testi yapmak üzere görevlendirilen hastanemize, Sağlık Bakanlığımız tarafından ilk aşamada bin tanı kiti ulaştı. Tanı kitleri 1000'er adet olarak beş günlük periyotlarla hastanemize gönderilecek.Ayıca bu hastalık ile mücadelede birebir hasta ile temas eden gece gündüz demeden çalışan sağlık neferlerimiz için devletimiz 3 bin N-95 maske, bin koruyucu tulum ve diğer malzemeleri de gönderdi. Bu malzemeler de haftalık olarak hastanemize gönderilmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler