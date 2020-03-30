Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını...
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
30.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:12
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye 'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kaybı 168'e yükseldi. - ANKARA
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Kaynak: İHA
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel