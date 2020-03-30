Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

30.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:38
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye 'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kaybı 168'e yükseldi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını...

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Türkiye, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını...
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını... - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:24: 36 laboratuvar daha koronavirüs testi için yetkilendirildi - Haberler 21:23: - Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi - Haberler 21:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak... - Haberler 21:20: Kuyumcudaki hırsızlık girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı - Haberler 21:19: Tarlasına sürerken tarihi eser çıktı - Haberler 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler