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Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir

Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilirSAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs testi yaptırmış vatandaşların test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceğini duyurdu.

20.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:47
Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir

Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs testi yaptırmış vatandaşların test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabilir" denildi.

ANKARA,


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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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