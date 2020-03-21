Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve...
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.
21.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:20
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Güncel