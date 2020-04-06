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Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2020

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 26 Mart- 1 Nisan arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama 2020...

06.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:38
Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2020

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözlemeli pozisyonlarına yerleştirme işlemini tamamladı. Buna göre 18 bin olarak belirlenen kontenjana 17 bin 991 kişi yerleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Diğer yandan ÖSYM, Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verileri de paylaştı. İşte, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından merakla beklenen Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 26 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

''26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.''

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için tıklayın...

Yerleştirme sonuçlarının netleşmesiyle birlikte ÖSYM, sayısal verileri de paylaştı. Açılan 18 bin kişilik kontenjana, ortaöğretim düzeyinde 3 bin 27 kişi, ön lisans düzeyinde 3 bin 287, lisans düzeyin de 11 bin 677 kişi yerleşti. Yerleştirme sonucunda lisans düzeyinde 9 kontenjan boş kaldı ve toplamda 17 bin 991 kişi açılan kontenjanlara yerleşmiş oldu.

Etiketler: KPSS, Memur, Gündem, Ekonomi, Güncel
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