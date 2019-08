Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye 'de yerli imkanlarla aşı geliştirilmesi konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, "Özellikle suçiçeği ve Hepatit A aşısı şu an önceliklerimiz arasında. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) olarak yerli ilaç üretim ve aşı üretim çağrılarına başladık. Ürüne dönüşecek bir araştırma var ise TÜSEB ile bunu maddi olarak destekleyeceğiz." dedi.Meşe, yerli kanser ilaçları fabrikası Onko & Koçsel İlaç Fabrikası'nı ziyaret etti.Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikanın Ar-Ge alanında incelemelerde bulunan Meşe, uzmanlardan suçiçeği üretimi planları ve hali hazırda devam eden yerli kanser ilacı üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.Burada bir açıklama yapan Meşe, yerli imkanlarda aşı üretimi konusunda çalışma yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Sağlık Bakanlığı olarak yerli aşı geliştirilmesi konusu gündemimizde. Özellikle suçiçeği ve Hepatit A aşısı şu an önceliklerimiz arasında. Neden önceliğimiz? Çünkü tıpkı kanser ilaçları gibi en çok para harcadığımız alan. En pahalı aşılardan birisi suçiçeği aşısı. Bu nedenle önceliğimiz bu aşının Türkiye'de üretilmesi. Bu konuda da son 3-4 aydır yurt dışındaki akademisyenlerle temaslarımız var.TÜSEB olarak yerli ilaç üretim ve aşı üretim çağrılarına başladık. Ürüne dönüşecek bir araştırma var ise TÜSEB ile bunu maddi olarak destekleyeceğiz. Yerli suçiçeği aşısı üretimi ile ilgilenen Onko & Koçsel'in de bu konusundaki planları hakkında bilgi aldık.""Kanser ilacı ihracatı yapma hedefimiz var"Meşe, kamunun kanser ilacı ödemeleri için büyük bütçeler ayırdığını hatırlatarak, "Kanser bildiğiniz gibi maalesef en çok artış gösteren hastalıklardan birisi. Devlet olarak en yüksek ödeme yapılan ilaçların başında geliyor. Bu nedenle yerli üretim büyük önem taşıyor. Tabii bu alandaki ihracat da bizim için çok önemli. Ayrıca bölge ülkelere bu ilaçların ihracatı ile de ilgileniyoruz. Türkiye olarak Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) vasıtasıyla yurt dışına kanser ilacı ihracatı yapma hedefimiz var. Bu açıdan Onko & Koçsel İlaç bizim için çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu."Yerli suçiçeği aşısı konusunda altyapımız hazır"Bakan Yardımcısı Meşe'ye ziyaret sırasında Onko & Koçsel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Koç ve Onko & Koçsel İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Koç eşlik etti.Meşe'nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten Tuğba Koç, "Tüm altyapımız ile suçiçeği aşısı üretimi için hazırız. Hiç vakit kaybetmeden TÜSEB ile bir an önce bu işe başlarsak 3-4 yıl içerisinde yerli suçiçeği aşısı üretimini yapabileceğimize inanıyoruz. Bu noktada devlet ve özel sektörün el ele vererek çalışması büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu."İlaç sanayisinde tamamlanmış en büyük sanayi yatırımını yaptık"Meşe'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Koç, Türkiye'nin yüzde 100 yerli kanser ilacı üretim fabrikası olarak Türk ekonomisine katkı sunduklarını belirtti.Dünyada kendi alanında en başarılı fabrikalardan birine sahip olduklarını kaydeden Koç, şöyle konuştu:"Yüzde 95'i yurdumuza ithal olarak getirilen kanser ilaçlarında ülkemizin yurt dışına bağımlılığını azalttık. Ülkemizi ihracat yapabilecek bir konuma getirmek üzere 110 milyon avro yatırım ile Türkiye'nin ilaç sanayisinde bugüne kadar tamamlanmış olan en büyük ve en teknolojik sanayi yatırımını yaptık.Ticaret Bakanlığı'ndan 'öncelikli' yatırım teşviki aldığımız fabrikamızdaki Ar-Ge merkezi de dahil Avrupa İyi Üretim Uygulamaları (GMP) belgesini tüm üretim hatlarıyla almış ilk ve tek Türk ilaç şirketiyiz. Kullandığımız ileri teknoloji ile de dünyada bu teknolojiye sahip 14 fabrikadan biri olduk.""Yıllık 1,2 milyar avroluk Avrupa ihracatı öngörüyoruz"Otuzun üzerinde ülkeye ihracat yapan Onko & Koçsel İlaç'ın, 51 imal, 42 ithal olmak üzere toplam 93 adet ruhsatlı ürünü bulunduğunu aktaran Koç, yerli imal ruhsatı sayısını 200'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin cari açığının düşürülmesine katkı sağlamak, ülkemizi uluslararası arenada en yüksek kaliteye sahip bir Türk markası olarak temsil etmeyi amaçlıyoruz. Hali hazırda üretimini yaptığımız moleküllerin Avrupa'daki toplam pazarı yıllık 12 milyar avronun üzerinde. Onko & Koçsel İlaç olarak yıllık 1,2 milyar avroluk Avrupa ihracatı öngörüyoruz." diye konuştu.