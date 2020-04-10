Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli uzmanlarla görüştü

SAĞLIK Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile ikinci kez video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de katıldı. Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası olan Vuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı. Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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ANKARA, -