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Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli uzmanlarla görüştü

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli uzmanlarla görüştüSAĞLIK Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile ikinci kez video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

10.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:42
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli uzmanlarla görüştü
SAĞLIK Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile ikinci kez video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de katıldı. Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası olan Vuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı. Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli uzmanlarla görüştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Güncel
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