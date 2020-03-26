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Sağlık Bakanlığına 18 bin personel alımı için tercih başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınmaya başlandı.

26.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:58
Sağlık Bakanlığına 18 bin personel alımı için tercih başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınmaya başlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 1 Nisan'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 1 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacak.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: KPSS, Güncel

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