Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Sağlık Bakanlığına 32 bin personel alınıyor - Haberler

Sağlık Bakanlığına 32 bin personel alınıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını ile mücadelede sağlık ordusunu güçlendirmek amacıyla 32 bin personel alınacağını açıkladı.

25.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:13
Sağlık Bakanlığına 32 bin personel alınıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını ile mücadelede sağlık ordusunu güçlendirmek amacıyla 32 bin personel alınacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını belirtti. Koca, "11 bin hemşire, bin 600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz" ifadesini kullandı.

Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapabileceklerini kaydeden Koca şöyle devam etti:

"Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz. Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacaktır. Başvurular, 26 Mart- 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu atamaların salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

17:51: Kütahya'da Korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan kişiye gözaltı - Haberler 17:49: İngiltere'de 21 yaşındaki kadın koronavirüse yenik düştü - Haberler 17:48: Turizm beldesi hayalet kente döndü - Haberler 17:48: Polis "65 yaş" denetimi yaptı - Haberler 17:47: Sancaktepe'de kültür sanat etkinlikleri dijital platforma taşındı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler