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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 17 bin 689 personelin alım tarihi belli oldu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak.

29.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa alınacak 17 bin 689 personel alımıyla ilgili Cumhurbaşkanlığının onay verdiğini ve alımların Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz.

ALIMLAR ARALIK VE ŞUBAT AYLARINDA YAPILACAK

Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.

KPSS PUANIYLA ATAMA YAPILACAK

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.

DUYURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 17 bin 689 personelin alım tarihi belli oldu

Ekonomi, Güncel


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