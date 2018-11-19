Sağlık Bakanlığında Fetö Operasyonu: 32 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ soruşturması kapsamında eski Sağlık Bakanlığı
ve hastaneleri çalışanı 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanları çoğunluğu Bylock'cu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 32 şüpheli hakkında Ankara dahil 6 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, 18 şüpheli yakalanmış olup gözaltı kararı verilen diğer FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir" denildi.
(İHA)
Ankara
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:06