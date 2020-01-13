Haberler » Güncel » Sağlık Bakanlığından anestezi ilacı açıklaması - Haber

Sağlık Bakanlığından anestezi ilacı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyrinin takip edildiğini bildirerek, satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarında kullanılmasının mümkün olmadığını ve vatandaşların endişe duymasını gerektirecek bir...

13.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:45Sağlık Bakanlığından anestezi ilacı açıklaması
Sağlık Bakanlığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyrinin takip edildiğini bildirerek, satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarında kullanılmasının mümkün olmadığını ve vatandaşların endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan ve yorumlar sonrasında konunun tam olarak anlaşılması için açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Endoskopi ve kolonoskopi esnasında kullanılan propofol etken maddeli anestezi ilacının belirlenmiş serileri ile ilgili olarak daha önceden TİTCK tarafından kurumun internet sitesinde sağlık çalışanlarına yönelik duyurular ilan edilmiştir. 9 Ocak 2020 tarihli resmi yazıda da İl Sağlık Müdürlüklerine daha önceden yapılmış uyarılar hatırlatılarak, İlaç Takip Sistemi üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir" denildi.
İlaç Takip Sistemi ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açılamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyri takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından, vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır."
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:35  İzmir'de 253 kaçak göçmen yakalandı - Haber
21:35  Merih Demiral'ın sakatlığı memleketi Kocaeli'yi hüzne boğdu - Haber
21:35  Merih Demiral: "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" - Haber
21:34  Türkiye ve Rusya Libya'da kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf etti - Haber
21:31  Fatma Şahin: Gaziantep'te 2020'nin her ayında uluslararası etkinlik yapılacak - Haber
20:14  İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Haber
19:32  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
13.01.2020 21:37:01