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Sağlık Bakanlığından, Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, son günlerde Bakan Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

22.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:34
Sağlık Bakanlığından, Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama Açıklaması
Sağlık Bakanlığı, son günlerde Bakan Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesapları paylaşıldı.
"Son günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, bunlar dışında açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesapları şunlar:
"Twitter: Dr. Fahrettin Koca @drfahrettinkoca
https://twitter.com/drfahrettinkoca's=09
Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca
Facebook: https://www.facebook.com/sbfahrettinkoca/"

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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