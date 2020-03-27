Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık Bakanlığından çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için ailelere öneriler

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle evde kalmaları gereken çocuklardaki korku ve tedirginliğin azaltılması için ailelere, çocuklarına kitap okumaları ve onlarla oyun oynamaları önerisinde bulundu.

27.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:14
Sağlık Bakanlığından çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için ailelere öneriler
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle evde kalmaları gereken çocuklardaki korku ve tedirginliğin azaltılması için ailelere, çocuklarına kitap okumaları ve onlarla oyun oynamaları önerisinde bulundu.
Bakanlık, sosyal medya hesabı Twitter adresi üzerinden ailelere, çocuklardaki korku ve tedirginliğin azaltılması konusunda neler yapılabileceğine ilişkin öneriler paylaştı.
"Hayat eve Sığar" etiketiyle paylaşılan önerilerde, ailelerin çocuklarına bol bol kitap okumaları tavsiye edildi, oyun oynayarak onların streslerini azaltabilecekleri ifade edildi.
Ailelere, çocuklarıyla oyun hamuru, yapboz, kutu oyunlarıyla oynamak, boyama ve birlikte resim yapmak gibi seçenekler sunuldu.
Öneriler arasında, ailelerin çocuklarıyla basit yemek tarifleri denemeleri de yer aldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Sağlık Bakanlığından çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için ailelere öneriler - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

15:40: Bitlis'te özel siper koruyucu maske üretiliyor - Haberler 15:39: Kars'ta esnafa 25 bin destek kredisi - Haberler 15:39: Yaşlıları inciten görüntülere tepki - Haberler 15:37: Hatay'da bir yardımsever, vatandaşların bakkala olan borcunu ödedi - Haberler 15:35: Koronavirüs: İtalya'da 101 yaşında Covid-19'u yenen "Signor P" umut oldu - Haberler 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:32: Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı