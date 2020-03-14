Sağlık Bakanlığından dolandırıcılara karşı uyarı Açıklaması
Sağlık Bakanlığı, vatandaşları Bakanlıktan geldiğini iddia ederek, koronovirüsle ilgili bilgilendirme, ürün satışı veya virüs taraması yapacağını beyan edenler ile evi dezenfekte edeceğini söyleyenleri evlerine almamaları konusunda uyardı.
14.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:52
Sağlık Bakanlığı, vatandaşları Bakanlıktan geldiğini iddia ederek, koronovirüsle ilgili bilgilendirme, ürün satışı veya virüs taraması yapacağını beyan edenler ile evi dezenfekte edeceğini söyleyenleri evlerine almamaları konusunda uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığından geldikleri iddiasıyla maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük dağıtımı yapanların, söz konusu malzemelerin kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenlerin, koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya evde koronavirüs taraması yapacağını beyan edenlerin, virüse karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenlerin evlere alınmaması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek, koronavirüsten koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde Kovid-19 hastası olup olmadığını tespit etmek üzere bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Kovid-19 ile ilgili güncel ve güvenilir bilgileri Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edin."
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığından geldikleri iddiasıyla maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük dağıtımı yapanların, söz konusu malzemelerin kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenlerin, koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya evde koronavirüs taraması yapacağını beyan edenlerin, virüse karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenlerin evlere alınmaması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek, koronavirüsten koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde Kovid-19 hastası olup olmadığını tespit etmek üzere bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Kovid-19 ile ilgili güncel ve güvenilir bilgileri Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edin."
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Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık
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