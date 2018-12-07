Sağlık Bakanlığından İcap Nöbeti Açıklaması

07 Aralık 2018 Cuma 16:51



07 Aralık 2018 Cuma 16:51

Sağlık Bakanlığı, "sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması" konulu genelgeye ilişkin, "Sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlanmıştır" açıklamasını yaptı."Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması" konulu genelge hakkında basın organlarında yer alan haberler ve sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı. Belli uzmanlık dallarında yeterli sayıda uzman hekim bulunmadığından mesai saatleri dışında bu uzmanlık dalının muayene ve müdahale etmesi gereken hastalar için hekimlerin icap nöbeti tuttuğu belirtilen açıklamada, "Bu hekimimize ihtiyaç duyulduğunda sağlık kurumuna davet edilmektedirler. Acil müdahale gerektiren bazı durumlarda hastanın sağlığının kötüye gitmemesi açısından ilgili hekimin en kısa sürede hastanede olması talep edilmektedir. Mezkür genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır. Ayrıca kurumun olduğu yerlerin ulaşım şartlarına bağlı olarak bu sürenin farklı bir şekilde belirlenebilmesi adına mülki idare amirlerine de esneklik sağlanabilmesi adına yetki verilmiştir. Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlanmıştır" denildi. - ANKARA