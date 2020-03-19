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Sağlık Bakanlığından "Korona Önlem" uygulaması ile online risk belirleme

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Alo 184 hattından sonra şimdi de koronavirüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi kullanıma açıldı.

19.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:55
Sağlık Bakanlığından
SAĞLIK Bakanlığı tarafından Alo 184 hattından sonra şimdi de koronavirüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi kullanıma açıldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yönlendirmesi ile oluşturulan web sayfası yapay zeka yani makine öğrenimi algoritması ile çalışıyor. "Korona Önlem" uygulamasına kimlik bilgileri ile giriş yapılıyor. Dakikalar içerisinde koronavirüs riskleri hakkında ön değerlendirme sonuçlarına ulaşılabiliyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise uygulama, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor. Uygulama sayfasında "Son 14 gün içerisinde seyahat edilen ülke", "Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı", "Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle, grip, zatürre vb) olan birisiyle temas olup olmadığı, kronik hastalık sorgusu, sağlık çalışanı olunup olunmadığı, ateş durumu, boğaz ağrısı, göğüs sıkışması" gibi hastalığa dair belirtilerin sorgulanması gibi aşamalar bulunuyor. Verilen cevaplara göre kişinin koronavirüs riski durumuna ulaşılıyor ve sistem, çıkan sonuca göre vatandaşa yönlendirmede bulunuyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel

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