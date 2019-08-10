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Sağlık Bakanlığından "kurban kesim" uyarıları

Sağlık Bakanlığınca kurban kesiminde yaşanabilecek yaralanmaların önüne geçilebilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

10.08.2019 10:00 Sağlık Bakanlığından
Sağlık Bakanlığınca kurban kesiminde yaşanabilecek yaralanmaların önüne geçilebilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda bazı önlemlerle kesim esnasında yaşanabilecek olası yaralanmaların önüne geçilebileceği belirtildi.
Açıklamada, "Kesimin belirlenen yerlerde veya mezbahalarda usulüne uygun olarak kasaplara yaptırılması olası kazaların önüne geçecektir. Kurbanlıkların nakli sırasında göğüs kafesi darbeleri, kaburga kırıkları, akciğer yaralanmaları gibi ciddi zararlara karşı dikkatli davranılmalıdır." uyarısı yapıldı.
Kurban kesimi başladığında, kurbanın hareket etme ihtimaline karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, deriyi yüzerken el yaralanmalarını önlemek amacıyla herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde kolay kullanılabilir bıçakların tercih edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, et parçalarken mutlaka sabit ve sabitlenmiş tezgahların, olası kazaları önlemek için de koruyucu çelik eldiven kullanılmasının yararlı olacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Özellikle kemik kırımı sırasında göze kemik kıymığı sıçraması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple kemik kırarken koruyucu gözlük takılması gerekir. Ayrıca işlemi yapan kişinin yakın çevresinde kimsenin bulunmamasına özen gösterilmelidir. Bıçak sapının ve elin yağlanması ve kayganlaşması yaralanmalara sebep olmaktadır. Bunları önlemek için ellerin ve bıçak sapının belli aralıklarla temizlenmesine dikkat edilmelidir.
Kurban kesimi yorucu bir iştir. Yorgunluk ve halsizlik, dikkatin dağılmasına ve denge kaybına yol açabilir. Bu sebeple yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için yorgunluk hissedildiğinde mutlaka dinlenilmelidir. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileriz."

Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: AA

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