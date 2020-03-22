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Sağlık Bakanlığından raporlu ilaçlarla ilgili hatırlatma

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını duyurdu.

22.03.2020 00:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:20
Sağlık Bakanlığından raporlu ilaçlarla ilgili hatırlatma
Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından, raporlu ilaç teminine ilişkin hatırlatmada bulunuldu.
Yeni koronaviru¨s hastalıgˆının Türkiye'de yayılımının o¨nu¨ne gec¸mek amacıyla sagˆlık kurulus¸larına zorunlu ve acil haller dıs¸ında gidilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilac¸ların ve su¨rekli kullanım gerektiren ilac¸ların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporlar gec¸erli olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Raporlu ilac¸ ve su¨rekli kullanım gerektiren ilac¸ alan kis¸iler, mevcut raporlarıyla ilac¸larını eczaneden alabilecektir. Bu su¨re ic¸inde rapor yenilemek ic¸in sagˆlık kurulus¸una mu¨racaat edilmemelidir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık

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