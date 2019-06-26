26.06.2019 11:09
Haberler » Güncel » Haber

Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı

Sağlık Bakanlığının, randevu almadan da aile hekimlerine muayene olunabileceği yönündeki SMS mesajı birtakım aksaklıklar yarattı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Dr. Recep Koç, uygulamanın sağlıkta şiddeti körükleyeceğini öne sürdü.

Sağlık Bakanlığı 19 Haziran'da telefonlara gönderdiği kısa mesaj ile aile hekimlerine randevu almadan da muayene olabileceğini bildirmişti.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Dr. Recep Koç , Sağlık Bakanlığının bugüne dek hastaların aile hekimlerine, randevu alarak (MHRS-Merkezi Hasta Randevu Sistemi) muayenelerini olmalarını teşvik ettiğini ancak geçen hafta gelen bakanlık mesajıyla bu sistemin değişmeye başladığını söyledi.

"SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAYACAK"

Aile sağlığı merkezlerine başvuran her hastanın sağlık sorunları özveriyle giderilmeye çalışılırken Sağlık Bakanlığının kendi getirdiği sistemi bile tahrip ettiğini ve bu uygulamanın sağlıkta şiddeti körükleyeceğini öne süren Dr. Koç, şunları söyledi:

"Randevu sistemi hasta ve hekimin zamanını daha kullanması, koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok zaman ayrılabilmesi, sağlık hizmetinin daha verimli ve kaliteli olması için önemli. Randevusuz muayene, sıra kuyrukları, bekleme süresinin uzaması, poliklinik kapılarındaki yoğunluklar, kapasiteyi aşacak hasta sayısı muayene süresini düşüreceği gibi teşhis ve tedaviyi de etkileyecek. Asli görevimiz olan aşıların yapılması, bebek, çocuk ve gebe izlemleri, periyodik okul muayeneleri, kanser taramaları vb. koruyucu sağlık hizmetleri de aksayacak."

Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı
Recep Koç , İstanbul Tabip Odası , Ekonomi , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:37 Dansözlere para takarken gördüğü eşini bıçaklamıştı, 'ağır tahrik' indirimi aldı
13:37 Malezya'da 5 binden fazla kaplumbağa havalimanında ele geçirildi
13:36 Marmaray arıza yaptı; vatandaşlar raylarda yürüdü (1)
13:36 Bahçeli: "PKK ve FETÖ'nün hüküm İstanbul'da sökmeyecektir"
13:36 Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
13:36 AYDIN 10 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTI, AZERİ SEVGİLİSİYLE YURT DIŞINA KAÇTI
13:35 Borsa ilk yarıda yükseldi