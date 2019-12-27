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Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:30 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.
ÖSYM'nin adresinden yapılan açıklamaya göre, 13-19 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS-2019/7) işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Açıklanan kontenjanlara 830 ortaöğretim, 3 bin 172 ön lisans ve 4 bin 843 lisans düzeyi olmak üzere toplam 8 bin 845 personelin yerleştirilmesi sağlandı.

Twitter, Aralık, KPSS, Güncel

Kaynak: AA

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