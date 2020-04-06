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Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

06.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:55
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 18 bin kişilik kadroya yerleşen kişi sayısının 17 bin 991 olduğu, 9 kişilik kadronun boş kaldığı belirtildi.
ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 Mart 2020-1 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adayların, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği ifade edildi. Açıklamada, 179 bin 373 kişinin tercih yaptığı, kontenjan olarak 18 bin kişilik kadro açıldığı, 17 bin 991 kişinin yerleştiği kaydedildi. 9 kontenjanın ise boş kaldığı belirtildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: 1 Nisan, KPSS, Güncel
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