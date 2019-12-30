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Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı

Tokat Gazisomanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı.

30.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:36 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı
Gazisomanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Funda Demirtürk atandı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Hacı Ömer Ateş, dekanlık görevini Prof. Dr. Funda Demirtürk'e devretti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlık makam odasında gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, dekan yardımcıları ve fakülte bölüm başkanları katıldı.
Demirtürk, Ateş'e fakülteye yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ömer Ateş, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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